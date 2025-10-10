Практика судів
У Києві відновили світло для 270 тисяч абонентів, у 8 областях аварійні знеструмлення – Гринчук

13:33, 10 жовтня 2025
Станом на 13:00 аварійні знеструмлення тривають у 8 областях та Києві, а на Чернігівщині діють погодинні графіки.
Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що станом на 12:00 енергетики завершили основні відновлювальні роботи в Павлограді на Дніпропетровщині. На 13:00 аварійні знеструмлення наразі вимушено застосовуються у м. Київ, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській областях. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Крім того, у Києві електропостачання відновлено для понад 270 тисяч споживачів.

Також завдяки вже виконаним відновлювальним роботам – енергетикам вдалося частково зменшити обсяг обмежень для споживачів на Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині.

Гринчук повідомила, що Міністерство енергетики оновлюватиме інформацію про стан енергосистеми та хід ремонтних робіт кожні дві години.

Україна світло

