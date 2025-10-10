У Києві відновили світло для 270 тисяч абонентів, у 8 областях аварійні знеструмлення – Гринчук

Станом на 13:00 аварійні знеструмлення тривають у 8 областях та Києві, а на Чернігівщині діють погодинні графіки.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що станом на 12:00 енергетики завершили основні відновлювальні роботи в Павлограді на Дніпропетровщині. На 13:00 аварійні знеструмлення наразі вимушено застосовуються у м. Київ, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській областях. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Крім того, у Києві електропостачання відновлено для понад 270 тисяч споживачів.

Також завдяки вже виконаним відновлювальним роботам – енергетикам вдалося частково зменшити обсяг обмежень для споживачів на Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині.

Гринчук повідомила, що Міністерство енергетики оновлюватиме інформацію про стан енергосистеми та хід ремонтних робіт кожні дві години.

