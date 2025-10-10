Практика судов
В Киеве восстановили свет для 270 тысяч абонентов, в 8 областях аварийные обесточения – Гринчук

13:33, 10 октября 2025
По состоянию на 13:00 аварийные отключения продолжаются в 8 областях и Киеве, а в Черниговской области действуют почасовые графики.
Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что по состоянию на 12:00 энергетики завершили основные восстановительные работы в Павлограде на Днепропетровщине. На 13:00 аварийные отключения вынужденно применяются в г. Киев, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и частично Черкасской областях. На Черниговщине продолжают действовать графики почасовых отключений.

Кроме того, в Киеве электроснабжение восстановлено для более чем 270 тысяч потребителей.

Также благодаря уже выполненным восстановительным работам энергетикам удалось частично уменьшить объем ограничений для потребителей на Днепропетровщине, Харьковщине и Сумщине.

Гринчук сообщила, что Министерство энергетики будет обновлять информацию о состоянии энергосистемы и ходе ремонтных работ каждые две часа.

Украина свет

