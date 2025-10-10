Практика судів
На Дніпропетровщині викрили працівника ТЦК, який за 20000 доларів знімав осіб з військового обліку

17:09, 10 жовтня 2025
У разі відмови платити хабар працівник ТЦК погрожував мобілізацією.
На Дніпропетровщині правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю РТЦК. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

У травні 2025 року підозрюваний зажадав отримання неправомірної вигоди за не здійснення контролю за проведенням мобілізаційних заходів у відповідному ТЦК, за прийняття рішення військово-лікарською комісією про визнання громадянина непридатним до служби та видачу відповідного документа заявнику про зняття з військового обліку.

«За свої «послуги» вимагав 20 тисяч доларів США.

У червні 2025 року громадянин-викривач звернувся до поліції із заявою про вимагання неправомірної вигоди», - заявили у прокуратурі.

Зазначається, що на початку серпня 2025 року у кав’ярні в Дніпрі він отримав 100 доларів США нібито для лікаря-психіатра та повідомив, що остаточна сума становитиме 20 тисяч доларів США за оформлення документів про непридатність, погрожуючи у разі відмови мобілізацією.

Наприкінці вересня 2025 року він зажадав від громадянина-викривача першу частину неправомірної вигоди у сумі 4 тисячі доларів США, погрожуючи у разі відмови мобілізацією.

У жовтні 2025 року під контролем правоохоронців фігурант отримав ці кошти особисто та був затриманий.

