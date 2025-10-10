В Днепропетровской области разоблачили сотрудника ТЦК, который за 20000 долларов снимал людей с воинского учета

В случае отказа платить взятку сотрудник ТЦК угрожал мобилизацией.

В Днепропетровской области правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему РТЦК. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

В мае 2025 года подозреваемый потребовал получение неправомерной выгоды за непроследование контроля за проведением мобилизационных мероприятий в соответствующем ТЦК, за принятие решения военно-врачебной комиссией о признании гражданина непригодным к службе и выдачу соответствующего документа заявителю о снятии с воинского учета.

«За свои «услуги» он требовал 20 тысяч долларов США.

В июне 2025 года гражданин-осведомитель обратился в полицию с заявлением о вымогательстве неправомерной выгоды», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что в начале августа 2025 года в кафе в Днепре он получил 100 долларов США якобы для врача-психиатра и сообщил, что окончательная сумма составит 20 тысяч долларов США за оформление документов о непригодности, угрожая в случае отказа мобилизацией.

В конце сентября 2025 года он потребовал от гражданина-осведомителя первую часть неправомерной выгоды в размере 4 тысяч долларов США, угрожая в случае отказа мобилизацией.

В октябре 2025 года под контролем правоохранителей фигурант лично получил эти деньги и был задержан.

