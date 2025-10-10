Практика судів
У Львові тестуватимуть всі альтернативні системи життєзабезпечення на випадок блекауту — Садовий

16:45, 10 жовтня 2025
Андрій Садовий повідомив, що у Львові старт опалювального сезону відкладений на кілька тижнів.
З суботи, 11 жовтня, у Львові розпочнуть одночасну перевірку всіх систем міста, які забезпечують альтернативне водо-, електро- та теплопостачання. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Так, у місті від’єднають світлофори від основного живлення і переведуть їх на альтернативне, щоб переконатися, що в разі блекауту вони працюватимуть. За словами Садового, близько 97% світлофорів можуть працювати без централізованого електропостачання.

Також перевірка стосуватиметься води, світла, газу, громадського транспорту, зв’язку та всього, що важливе для функціонування міста.

У місті тестуватимуть альтернативну подачу води без електропостачання. У 18 школах Львова, де є твердопаливні котли, будуть запускати опалення від них. Такі котли також є в деяких лікарнях.

Також у Львові підняли реєстр всіх пічок, які встановлювали в будинках, для перевірки стану.

Крім того, у Львові старт опалювального сезону відкладений на кілька тижнів.

«Що стосується опалення — справді холодно. Але зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно — аби взимку тепло таки було», — сказав Садовий.

Він пояснив, що на жовтень Львів має ліміт газу у 8 мільйонів кубометрів. А для того, щоб повноцінно пройти осінньо-зимовий період у жовтні, треба ще 10 мільйонів.

«Їх немає сьогодні. Ми подали тепло за заявками у школи, садочки, лікарні. Усі, хто потребує, — отримають. Ну і 350 тисяч львів’ян мають індивідуальне опалення, у них ситуація трохи простіша. Що стосується ТЕЦ-1 та ТЕЦ-2 — поки немає лімітів, ми не можемо запускати їх на повну потужність», — сказав міський голова.

Він запевнив, що міськрада робить усе необхідне, але закликав львівʼян подбати про себе.

«Організуйте для себе альтернативні джерела тепла й допоможіть тим, хто сам не впорається. Ми повертаємось до часу, коли буржуйка в підвалі — не зайва річ. Не зліться. Тримаємось разом», — зазначив Садовий.

