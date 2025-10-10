Практика судов
  1. В Украине

Во Львове будут тестировать все альтернативные системы жизнеобеспечения на случай блекаута — Садовый

16:45, 10 октября 2025
Андрей Садовый сообщил, что во Львове старт отопительного сезона отложен на несколько недель.
Во Львове будут тестировать все альтернативные системы жизнеобеспечения на случай блекаута — Садовый
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С субботы, 11 октября, во Львове начнется одновременная проверка всех систем города, которые обеспечивают альтернативное водо-, электро- и теплоснабжение. Об этом сообщил мэр Андрей Садовый.

Так, в городе отключат светофоры от основного питания и переведут их на альтернативное, чтобы убедиться, что в случае блэкаута они будут работать. По словам Садового, около 97% светофоров могут функционировать без централизованного электроснабжения.

Также проверка коснется воды, света, газа, общественного транспорта, связи и всего, что важно для функционирования города.

В городе протестируют альтернативную подачу воды без электроснабжения. В 18 школах Львова, где есть твердотопливные котлы, будут запускать отопление от них. Такие котлы есть также в некоторых больницах.

Кроме того, во Львове подняли реестр всех печей, установленных в домах, чтобы проверить их состояние.

Также во Львове старт отопительного сезона отложен на несколько недель.

«Что касается отопления — действительно холодно. Но сейчас ситуация в стране такова, что в ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление. Нужно немного подождать, чтобы сделать всё правильно — чтобы зимой всё-таки было тепло», — сказал Садовый.

Он пояснил, что на октябрь у Львова лимит газа составляет 8 миллионов кубометров. А для того чтобы полноценно пройти осенне-зимний период в октябре, нужно еще 10 миллионов.

«Их сейчас нет. Мы подали тепло по заявкам в школы, детсады, больницы. Все, кто нуждается, — получат. Ну и 350 тысяч львовян имеют индивидуальное отопление, у них ситуация немного проще. Что касается ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 — пока нет лимитов, мы не можем запустить их на полную мощность», — сказал мэр.

Он заверил, что горсовет делает всё необходимое, но призвал львовян позаботиться о себе.

«Организуйте для себя альтернативные источники тепла и помогите тем, кто сам не справится. Мы возвращаемся ко времени, когда буржуйка в подвале — не лишняя вещь. Не злитесь. Держимся вместе», — отметил Садовый.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Львов

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин утвердил положение о ядерном страховом пуле

Ядерный страховой пул — это объединение страховщиков-резидентов, получивших лицензию по классу страхования, включающему риски страхования ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен вследствие ядерного инцидента.

Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

21 октября Совет правосудия попытается внести Президенту представления о назначении трех судей апелляционных судов.

Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард российские обстрелы и использование замороженных российских активов

«В Европе должна быть достаточная политическая воля, ведь именно там сосредоточена наибольшая часть этих активов», – отметил Президент Зеленский.

Кабмин утвердил порядок тренингов по кибергигиене для министров и депутатов

Цель – формирование у них практических навыков безопасного пользования интернетом.

УПК не содержит оговорок о необходимости привлечения защитника при сообщении лицу о подозрении – Верховный Суд

Отсутствие защитника во время сообщения осужденной о подозрении не влияет на законность этого процессуального действия, отметил Верховный Суд.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики