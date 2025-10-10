Во Львове будут тестировать все альтернативные системы жизнеобеспечения на случай блекаута — Садовый

Андрей Садовый сообщил, что во Львове старт отопительного сезона отложен на несколько недель.

С субботы, 11 октября, во Львове начнется одновременная проверка всех систем города, которые обеспечивают альтернативное водо-, электро- и теплоснабжение. Об этом сообщил мэр Андрей Садовый.

Так, в городе отключат светофоры от основного питания и переведут их на альтернативное, чтобы убедиться, что в случае блэкаута они будут работать. По словам Садового, около 97% светофоров могут функционировать без централизованного электроснабжения.

Также проверка коснется воды, света, газа, общественного транспорта, связи и всего, что важно для функционирования города.

В городе протестируют альтернативную подачу воды без электроснабжения. В 18 школах Львова, где есть твердотопливные котлы, будут запускать отопление от них. Такие котлы есть также в некоторых больницах.

Кроме того, во Львове подняли реестр всех печей, установленных в домах, чтобы проверить их состояние.

«Что касается отопления — действительно холодно. Но сейчас ситуация в стране такова, что в ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление. Нужно немного подождать, чтобы сделать всё правильно — чтобы зимой всё-таки было тепло», — сказал Садовый.

Он пояснил, что на октябрь у Львова лимит газа составляет 8 миллионов кубометров. А для того чтобы полноценно пройти осенне-зимний период в октябре, нужно еще 10 миллионов.

«Их сейчас нет. Мы подали тепло по заявкам в школы, детсады, больницы. Все, кто нуждается, — получат. Ну и 350 тысяч львовян имеют индивидуальное отопление, у них ситуация немного проще. Что касается ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 — пока нет лимитов, мы не можем запустить их на полную мощность», — сказал мэр.

Он заверил, что горсовет делает всё необходимое, но призвал львовян позаботиться о себе.

«Организуйте для себя альтернативные источники тепла и помогите тем, кто сам не справится. Мы возвращаемся ко времени, когда буржуйка в подвале — не лишняя вещь. Не злитесь. Держимся вместе», — отметил Садовый.

