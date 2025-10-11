Як оцифрувати трудову книжку — відеоінструкція для роботодавців та працівників

Щоб в електронній трудовій книжці відображалася інформація про всі періоди трудової діяльності працівника, дані про трудову діяльність до 1 січня 2004 року мають бути оцифровані.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області оприлюднило відеоінструкцію для роботодавців та працівників щодо того, як оцифрувати трудову книжку.

Зазначається, що ПФ призначає пенсію на підставі інформації про наявний страховий стаж. Дані про трудову діяльність працівників нині обліковані у паперовому та електронному форматах.

Починаючи з 2021 року в Україні запроваджено електронні трудові книжки працівників. Щоб в електронній трудовій книжці відображалася інформація про всі періоди трудової діяльності працівника, дані про трудову діяльність до 1 січня 2004 року мають бути оцифровані.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» визначено, що Пенсійний фонд України вносить до реєстру застрахованих осіб відсутні відомості про трудову діяльність працівників на підставі оцифрованих трудових книжок.

Подати скановані копії паперової трудової книжки через вебпортал Пенсійного фонду України можуть і роботодавці (через особистий кабінет страхувальника), і працівники самостійно (через особистий кабінет застрахованої особи).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.