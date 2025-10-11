Практика судов
  1. В Украине

Как оцифровать трудовую книжку — видеоинструкция для работодателей и работников

14:15, 11 октября 2025
Чтобы в электронной трудовой книжке отображалась информация обо всех периодах трудовой деятельности работника, данные о трудовой деятельности до 1 января 2004 года должны быть оцифрованы.
Как оцифровать трудовую книжку — видеоинструкция для работодателей и работников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области опубликовало видеоинструкцию для работодателей и работников о том, как оцифровать трудовую книжку.

Отмечается, что Пенсионный фонд назначает пенсию на основании информации о наличии страхового стажа. Данные о трудовой деятельности работников в настоящее время учитываются в бумажном и электронном форматах.

Начиная с 2021 года в Украине введены электронные трудовые книжки работников. Чтобы в электронной трудовой книжке отображалась информация обо всех периодах трудовой деятельности работника, данные о трудовой деятельности до 1 января 2004 года должны быть оцифрованы.

Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» определено, что Пенсионный фонд Украины вносит в реестр застрахованных лиц отсутствующие сведения о трудовой деятельности работников на основании оцифрованных трудовых книжек.

Подать сканированные копии бумажной трудовой книжки через веб-портал Пенсионного фонда Украины могут как работодатели (через личный кабинет страхователя), так и работники самостоятельно (через личный кабинет застрахованного лица).

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд трудовая книжка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект о льготах по уплате административных сборов в сфере госрегистрации для перемещенных лиц

Целью является предоставление льгот физическим и юридическим лицам, которые зарегистрированы или местонахождение которых на территориях активных боевых действий или временно оккупированных РФ территориях.

Государственная спецслужба транспорта будет заниматься строительством объектов недвижимости для Минобороны – принят закон

Под термин «объекты недвижимости» подпадают не только военные городки, но и новостройки для военнослужащих, общежития, казармы, гостиницы и другие здания, включенные в жилой фонд.

СБУ сможет разрабатывать законопроекты и вносить их на рассмотрение Президента и Кабмина – Рада приняла закон

Рада приняла закон, который закрепляет право СБУ выносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.

Кабмин подал законопроект о цифровизации процедуры усыновления – для кандидатов в усыновители отменят необходимость подачи медзаключения о состоянии здоровья

Из Гражданского процессуального кодекса исключат требование об обязательном предоставлении кандидатом в усыновители медицинского заключения о состоянии его здоровья, если он является гражданином Украины.

Депутаты одобрили законопроект, по которому органы госнадзора смогут требовать от предпринимателей полной остановки производства или реализации продукции

Органы государственного надзора и контроля смогут требовать от предпринимателей приостановления производства или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков, эксплуатации территорий, зданий, сооружений, машин и механизмов – Верховная Рада приняла законопроект за основу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики