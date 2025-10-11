Как оцифровать трудовую книжку — видеоинструкция для работодателей и работников

Чтобы в электронной трудовой книжке отображалась информация обо всех периодах трудовой деятельности работника, данные о трудовой деятельности до 1 января 2004 года должны быть оцифрованы.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области опубликовало видеоинструкцию для работодателей и работников о том, как оцифровать трудовую книжку.

Отмечается, что Пенсионный фонд назначает пенсию на основании информации о наличии страхового стажа. Данные о трудовой деятельности работников в настоящее время учитываются в бумажном и электронном форматах.

Начиная с 2021 года в Украине введены электронные трудовые книжки работников. Чтобы в электронной трудовой книжке отображалась информация обо всех периодах трудовой деятельности работника, данные о трудовой деятельности до 1 января 2004 года должны быть оцифрованы.

Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» определено, что Пенсионный фонд Украины вносит в реестр застрахованных лиц отсутствующие сведения о трудовой деятельности работников на основании оцифрованных трудовых книжек.

Подать сканированные копии бумажной трудовой книжки через веб-портал Пенсионного фонда Украины могут как работодатели (через личный кабинет страхователя), так и работники самостоятельно (через личный кабинет застрахованного лица).

