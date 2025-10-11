Практика судів
Карпати в зимовому режимі – відео метелиці на горі Піп Іван

12:45, 11 жовтня 2025
На горі Піп Іван у Карпатах температура впала до -5°C і йде сніг.
Карпати в зимовому режимі – відео метелиці на горі Піп Іван
У Карпатах на горі Піп Іван температура повітря знизилася до -5°C, спостерігається снігопад. Про це повідомив гірський рятувальник Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області Василь Фіцак, опублікувавши відео засніжених гір.

«Обсерваторія на г. Попіван. Ранок морозний, -5°C, пролітає сніжок, вітер західний до 10 м/с», — зазначено в його дописі.

Закарпаття погода

