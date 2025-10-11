Охтирка залишилася без газу через потрапляння хімречовини в мережу – що робити

Невідома речовина заблокувала подачу газу в Охтирці та районі.

Частина мешканців міста Охтирка та Охтирського району Сумської області тимчасово залишилися без газопостачання через потрапляння невідомої хімічної речовини в систему. Про це повідомили в компанії «ГАЗМЕРЕЖІ».

«Під час планових робіт, які проводило Нафтовидобувне управління "Охтирканафтогаз", у систему газопостачання потрапила невідома хімічна речовина», — пояснили фахівці.

Через цю ситуацію деякі споживачі можуть залишатися без газу.

Що робити у разі відсутності газопостачання:

Переведіть ручку вентиля в положення, що повністю перекриває подачу газу.

Зверніться до аварійної газової служби за номером 104.

«Ми вже працюємо над усуненням наслідків та відновленням стабільного газопостачання» — додали в компанії.

