Охтирка залишилася без газу через потрапляння хімречовини в мережу – що робити

Частина мешканців міста Охтирка та Охтирського району Сумської області тимчасово залишилися без газопостачання через потрапляння невідомої хімічної речовини в систему. Про це повідомили в компанії «ГАЗМЕРЕЖІ».
«Під час планових робіт, які проводило Нафтовидобувне управління "Охтирканафтогаз", у систему газопостачання потрапила невідома хімічна речовина», — пояснили фахівці.
Через цю ситуацію деякі споживачі можуть залишатися без газу.
Що робити у разі відсутності газопостачання:
«Ми вже працюємо над усуненням наслідків та відновленням стабільного газопостачання» — додали в компанії.
