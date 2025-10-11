Ахтырка осталась без газа из-за попадания химического вещества в сеть – что делать

Неизвестное вещество заблокировало подачу газа в Ахтырке и районе.

Часть жителей города Ахтырка и Ахтырского района Сумской области временно остались без газоснабжения из-за попадания неизвестного химического вещества в систему. Об этом сообщили в компании «ГАЗМЕРЕЖИ».

«Во время плановых работ, проводимых Нефтедобывающим управлением «Охтырканефтегаз», в систему газоснабжения попало неизвестное химическое вещество», — пояснили специалисты.

Из-за этой ситуации некоторые потребители могут остаться без газа.

Что делать в случае отсутствия газоснабжения:

Переведите ручку вентиля в положение, полностью перекрывающее подачу газа.

Обратитесь в аварийную газовую службу по номеру 104.

«Мы уже работаем над устранением последствий и восстановлением стабильного газоснабжения», — добавили в компании.

