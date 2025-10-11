Ахтырка осталась без газа из-за попадания химического вещества в сеть – что делать

Часть жителей города Ахтырка и Ахтырского района Сумской области временно остались без газоснабжения из-за попадания неизвестного химического вещества в систему. Об этом сообщили в компании «ГАЗМЕРЕЖИ».
«Во время плановых работ, проводимых Нефтедобывающим управлением «Охтырканефтегаз», в систему газоснабжения попало неизвестное химическое вещество», — пояснили специалисты.
Из-за этой ситуации некоторые потребители могут остаться без газа.
Что делать в случае отсутствия газоснабжения:
«Мы уже работаем над устранением последствий и восстановлением стабильного газоснабжения», — добавили в компании.
