Софіївська Борщагівка досі без світла – чому так довго

Об’єкт не передано на баланс ДТЕК, що ускладнює відновлення.

Київська ОВА пояснила причину відсутності електропостачання в одному з будинків ЖК «Європейка» у Софіївській Борщагівці. Відключення сталося через аварію на обладнанні, яке належить приватному забудовнику.

Об’єкт досі не передано на баланс ДТЕК Київські регіональні електромережі, що ускладнило оперативне реагування на ситуацію.

Представники влади поспілкувалися з жителями та роз’яснили обставини.

Наразі енергетики разом із комунальними службами працюють над відновленням електропостачання.

Питання перебуває під контролем Бучанської районної державної адміністрації.

