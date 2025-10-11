Софиевская Борщаговка до сих пор без света – почему так долго

Объект не передан на баланс ДТЭК, что затрудняет восстановление.

Киевская ОГА объяснила причину отсутствия электроснабжения в одном из домов ЖК «Европейка» в Софиевской Борщаговке. Отключение произошло из-за аварии на оборудовании, принадлежащем частному застройщику.

Объект до сих пор не передан на баланс ДТЭК Киевские региональные электросети, что затруднило оперативное реагирование на ситуацию.

Представители власти пообщались с жителями и разъяснили обстоятельства.

Сейчас энергетики вместе с коммунальными службами работают над восстановлением электроснабжения.

Вопрос находится под контролем Бучанской районной государственной администрации.

