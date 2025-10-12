Що робити, якщо в особистому кабінеті на порталі ПФУ помилка у прізвищі чи даті народження — інструкція

У Пенсійному фонді пояснили, як оновити або виправити некоректні персональні дані в Реєстрі застрахованих осіб через онлайн-кабінет.

Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області нагадує: якщо в особистому кабінеті на порталі ПФУ ви виявили некоректні чи застарілі анкетні дані — наприклад, помилки у прізвищі, імені, даті народження або паспортних даних, — інформацію можна оновити офіційно.

Як подати запит на зміну даних

Для цього необхідно заповнити Анкету застрахованої особи для внесення або уточнення даних у Реєстрі застрахованих осіб. Разом з анкетою потрібно подати підтверджувальні документи, зокрема:

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

документ, який підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або право здійснювати платежі за серією/номером паспорта.

Найзручніше сформувати анкету онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Актуальність даних у Реєстрі застрахованих осіб особливо важлива під час роботи з Електронним реєстром листків непрацездатності.

Електронний лікарняний формується на основі медичного висновку, якщо пацієнта успішно ідентифіковано як застраховану особу. Якщо в реєстрі є помилки або застарілі дані — електронний лікарняний просто не буде створено.

Тому Пенсійний фонд закликає громадян перевіряти свої персональні дані та своєчасно оновлювати їх, щоб уникнути проблем із лікарняними, виплатами чи соціальними послугами.

