Что делать, если в личном кабинете на портале ПФУ ошибка в фамилии или дате рождения — инструкция

14:01, 12 октября 2025
В Пенсионном фонде объяснили, как обновить или исправить некорректные персональные данные в Реестре застрахованных лиц через онлайн-кабинет.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области напоминает: если в личном кабинете на портале ПФУ вы обнаружили некорректные или устаревшие анкетные данные — например, ошибки в фамилии, имени, дате рождения или паспортных данных, — информацию можно обновить официально.

Как подать запрос на изменение данных

Для этого необходимо заполнить Анкету застрахованного лица для внесения или уточнения данных в Реестре застрахованных лиц. Вместе с анкетой нужно подать подтверждающие документы, в частности:

  • паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;
  • документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) или право осуществлять платежи по серии/номеру паспорта.

Проще всего сформировать анкету онлайн — через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины.

Актуальность данных в Реестре застрахованных лиц особенно важна при работе с Электронным реестром листков нетрудоспособности.

Электронный больничный формируется на основании медицинского заключения, если пациент успешно идентифицирован как застрахованное лицо. Если в реестре есть ошибки или устаревшие данные — электронный больничный просто не будет создан.

Поэтому Пенсионный фонд призывает граждан проверять свои персональные данные и своевременно обновлять их, чтобы избежать проблем с больничными, выплатами или социальными услугами.

