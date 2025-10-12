На Хмельниччині жінка вимагала $7 тисяч за «допомогу» в оформленні інвалідності дитині

Підозрювана запропонувала хмельничанці допомогу у встановленні групи інвалідності її неповнолітньому сину.

На Хмельниччині повідомлено про підозру жінці, який за 7 тисяч доларів обіцяла свою допомогу в оформленні групи інвалідності. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, жінка надавала консультації з питань отримання відстрочки від призову. До того ж розробила схему «заробітку» за вплив на рішення лікарсько-консультативної комісії щодо встановлення групи інвалідності.

Так, під час однієї з таких консультацій в червні 2025 року підозрювана запропонувала хмельничанці допомогу у встановленні групи інвалідності її неповнолітньому сину.

Свої «послуги» жінка оцінила в 7 тисяч доларів.

Для переконливості розповідала, що має можливість впливати на рішення лікарсько-консультативної комісії та раніше вже вирішувала подібні питання.

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Хмельницького місцевій жительці повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

