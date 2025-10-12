Практика судов
  1. В Украине

В Хмельницкой области женщина требовала $7 тысяч за «помощь» в оформлении инвалидности ребенку

14:19, 12 октября 2025
Подозреваемая предложила жительнице Хмельницкого помощь в установлении группы инвалидности ее несовершеннолетнему сыну.
В Хмельницкой области женщина требовала $7 тысяч за «помощь» в оформлении инвалидности ребенку
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области сообщено о подозрении женщине, которая за 7 тысяч долларов обещала свою помощь в оформлении группы инвалидности. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, женщина предоставляла консультации по вопросам получения отсрочки от призыва. Кроме того, она разработала схему «заработка» за влияние на решения врачебно-консультационной комиссии относительно установления группы инвалидности.

Так, во время одной из таких консультаций в июне 2025 года подозреваемая предложила жительнице Хмельницкого помощь в установлении группы инвалидности её несовершеннолетнему сыну.

Свои «услуги» женщина оценила в 7 тысяч долларов.

Для убедительности она рассказывала, что имеет возможность влиять на решения врачебно-консультационной комиссии и ранее уже решала подобные вопросы.

Под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Хмельницкого местной жительнице сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура взятка Хмельницкий инвалидность

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты одобрили законопроект о возобновлении плановых проверок разрешительных органов относительно выдачи ими разрешительных документов предпринимателям

Плановые проверки соблюдения разрешительными органами требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера будут возобновлены после принятия закона в целом.

Кабмин утвердил порядок тренингов по кибергигиене для министров и депутатов

Цель – формирование у них практических навыков безопасного пользования интернетом.

Верховная Рада рассмотрит новую редакцию Гражданского кодекса, в которой Руслан Стефанчук с коллегами предлагает ввести понятия «добропорядочность» и «снятие корпоративной вуали»

Руслан Стефанчук предлагает новую редакцию Гражданского кодекса, в которой появятся понятия «добропорядочность» (boni mores) и «снятие корпоративной вуали», а также будет закреплена презумпция частных правоотношений.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о возобновлении конкурсов на госслужбу

Конкурсы планируют возобновить с 1 июня 2026 года.

С бюджета НАБУ на 2025 год снимут 320 млн грн, с ВАКС, БЭБ и Офиса Генпрокурора – примерно по 50 млн – проект изменений в бюджет

Из 324 млрд грн расходов, которые планируется изыскать на нужды нацбезопасности, один миллиард будет обеспечен за счет сокращения бюджетов НАБУ, Минсоцполитики, Счетной палаты, Офиса Генпрокурора, ВАКС и БЭБ.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України