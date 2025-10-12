В Хмельницкой области женщина требовала $7 тысяч за «помощь» в оформлении инвалидности ребенку

Подозреваемая предложила жительнице Хмельницкого помощь в установлении группы инвалидности ее несовершеннолетнему сыну.

В Хмельницкой области сообщено о подозрении женщине, которая за 7 тысяч долларов обещала свою помощь в оформлении группы инвалидности. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, женщина предоставляла консультации по вопросам получения отсрочки от призыва. Кроме того, она разработала схему «заработка» за влияние на решения врачебно-консультационной комиссии относительно установления группы инвалидности.

Так, во время одной из таких консультаций в июне 2025 года подозреваемая предложила жительнице Хмельницкого помощь в установлении группы инвалидности её несовершеннолетнему сыну.

Свои «услуги» женщина оценила в 7 тысяч долларов.

Для убедительности она рассказывала, что имеет возможность влиять на решения врачебно-консультационной комиссии и ранее уже решала подобные вопросы.

Под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Хмельницкого местной жительнице сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

