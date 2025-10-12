Чи мають право роботодавці призначати випробувальний термін для ВПО — роз’яснення

Під час воєнного стану роботодавці можуть встановлювати випробувальний термін для будь-якої категорії працівників, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснило, чи є правомірним встановлення випробувального терміну при прийнятті на роботу під час дії воєнного стану, зокрема для внутрішньо переміщених осіб.

Що передбачає закон

За нормами Кодексу законів про працю України (ст. 26), строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати три місяці, а в окремих випадках — шість місяців.

Водночас закон прямо забороняє встановлювати випробувальний термін для:

осіб, які не досягли 18 років;

осіб з інвалідністю;

військовослужбовців, звільнених у запас;

внутрішньо переміщених осіб та деяких інших категорій працівників.

Як змінилися правила під час воєнного стану

Однак, як нагадують у Держпраці, під час воєнного стану діють особливі норми, визначені Законом України від 15 березня 2022 року № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Згідно з пунктом 2 статті 2 цього Закону, роботодавці мають право встановлювати випробувальний термін при прийнятті на роботу для будь-якої категорії працівників, незалежно від їхнього статусу — у тому числі для внутрішньо переміщених осіб.

Висновок

Отже, у період воєнного стану умова про випробувальний термін може бути застосована до всіх працівників без винятку, якщо це передбачено трудовим договором.

