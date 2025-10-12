Имеют ли право работодатели назначать испытательный срок для ВПЛ — разъяснение

Во время военного положения работодатели могут устанавливать испытательный срок для любой категории работников, в том числе для внутренне перемещенных лиц.

Центрально-Западное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда разъяснило, является ли правомерным установление испытательного срока при приеме на работу во время действия военного положения, в частности для внутренне перемещенных лиц.

Что предусматривает закон

Согласно нормам Кодекса законов о труде Украины (ст. 26), срок испытания при приеме на работу не может превышать трех месяцев, а в отдельных случаях — шести месяцев.

В то же время закон прямо запрещает устанавливать испытательный срок для:

лиц, не достигших 18 лет;

лиц с инвалидностью;

военнослужащих, уволенных в запас;

внутренне перемещенных лиц и некоторых других категорий работников.

Как изменились правила во время военного положения

Однако, как напоминают в Госслужбе по вопросам труда, во время военного положения действуют особые нормы, определенные Законом Украины от 15 марта 2022 года № 2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Согласно пункту 2 статьи 2 этого Закона, работодатели имеют право устанавливать испытательный срок при приеме на работу для любой категории работников, независимо от их статуса — в том числе для внутренне перемещенных лиц.

Вывод

Таким образом, в период военного положения условие об испытательном сроке может применяться ко всем работникам без исключения, если это предусмотрено трудовым договором.

