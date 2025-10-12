Практика судів
Енергетики відновили електропостачання в Бориспільському районі після атаки дронів

20:47, 12 жовтня 2025
Усі 10 тисяч абонентів знову зі світлом.
Енергетики відновили електропостачання в Бориспільському районі після атаки дронів
Енергетики повністю відновили електропостачання в Бориспільському районі Київської області після ранкової атаки російських ударних дронів, повідомили в КОВА.

«Наразі в усіх населених пунктах Бориспільського району повністю відновлено електропостачання після ранкової атаки ворога ударними дронами. Протягом дня, завдяки злагодженій роботі енергетиків, рятувальників і комунальників усі споживачі вже зі світлом», — зазначили в КОВА.

За інформацією адміністрації, без електропостачання залишалися близько 10 тисяч абонентів. Об’єкти критичної інфраструктури функціонують у штатному режимі.

Двоє працівників ДТЕК, які постраждали під час ворожої атаки, отримали необхідну медичну допомогу та були виписані з лікарні. Їхнє подальше лікування відбуватиметься амбулаторно за місцем проживання.

Наразі ДТЕК Київські регіональні електромережі працюють над точковими підключеннями, додали в КОВА.

енергетика світло

