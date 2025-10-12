Энергетики восстановили электроснабжение в Бориспольском районе после атаки дронов

Все 10 тысяч абонентов снова с электричеством.

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Бориспольском районе Киевской области после утренней атаки российских ударных дронов, сообщили в КОВА.

«В настоящее время во всех населенных пунктах Бориспольского района полностью восстановлено электроснабжение после утренней атаки врага ударными дронами. В течение дня, благодаря слаженной работе энергетиков, спасателей и коммунальщиков, все потребители уже с электричеством», — отметили в КОВА.

По информации администрации, без электроснабжения оставались около 10 тысяч абонентов. Объекты критической инфраструктуры функционируют в штатном режиме.

Двое сотрудников ДТЭК, пострадавшие во время вражеской атаки, получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны из больницы. Их дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно по месту жительства.

Сейчас ДТЭК Киевские региональные электросети работают над точечными подключениями, добавили в КОВА.

