Із серпня Укрзалізниця зазнала майже 300 ударів, є втрати серед працівників

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив про втрати серед залізничників і пошкодження інфраструктури Укрзалізниці від початку повномасштабного вторгнення Росії.

«З початку серпня по об’єктах УЗ нанесено майже 300 ударів. Щодня залізниця встигає в середньому за 4 години відновити інфраструктуру після атак — і вже того ж дня продовжує рух», — зазначив Кулеба.

Він також підкреслив зростання людських втрат серед працівників Укрзалізниці. «За час повномасштабного вторгнення поранено 221 залізничника, 37 загинули під час виконання своїх обов’язків. Вічна слава героям!», — додав він.

