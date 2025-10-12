С августа Укрзализныця подверглась почти 300 ударам, есть потери среди работников

Восстановление инфраструктуры после атак занимает в среднем 4 часа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил о потерях среди железнодорожников и повреждениях инфраструктуры Укрзализныци с начала полномасштабного вторжения России.

«С начала августа по объектам УЗ нанесено почти 300 ударов. Ежедневно железная дорога успевает в среднем за 4 часа восстановить инфраструктуру после атак — и уже в тот же день продолжает движение», — отметил Кулеба.

Он также подчеркнул рост человеческих потерь среди работников Укрзализныци. «За время полномасштабного вторжения ранено 221 железнодорожника, 37 погибли при исполнении служебного долга. Вечная слава героям!», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.