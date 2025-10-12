Зеленський сподівається, що Трамп натисне на Путіна, щоб зупинити війну в Україні

«Як тиснув на Близькому Сході — так і на Путіна», – Зеленський про роль Трампа у завершенні війни.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп використає свій вплив на Путіна, щоб завершити повномасштабну війну в Україні. Про це він заявив в ефірі Fox News.

Зеленський зазначив, що очікує від Трампа активних кроків для припинення війни. «Сподіваюся, тиск, який Трамп застосував на Близькому Сході, він використає ще сильніше, щоб змусити Путіна зупинити війну», — підкреслив глава держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.