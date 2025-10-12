Практика судов
Зеленский надеется, что Трамп окажет давление на Путина, чтобы остановить войну в Украине

21:54, 12 октября 2025
«Как давил на Ближнем Востоке — так и на Путина», — Зеленский о роли Трампа в завершении войны.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что президент США Дональд Трамп использует свое влияние на Путина, чтобы завершить полномасштабную войну в Украине. Об этом он заявил в эфире Fox News.

Зеленский отметил, что ожидает от Трампа активных шагов для прекращения войны. «Надеюсь, давление, которое Трамп применил на Ближнем Востоке, он использует еще сильнее, чтобы заставить Путина остановить войну», — подчеркнул глава государства.

