Практика судів
  1. В Україні

Кабмін дозволив виробникам використовувати технології Міноборони

13:59, 14 жовтня 2025
Постанова уряду запускає нову юридичну модель управління оборонними технологіями, розробленими у системі Міністерства оборони для їхнього впровадження у серійне виробництво.
Кабмін дозволив виробникам використовувати технології Міноборони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів запускає експериментальний механізм передачі технологій, розроблених у системі Міністерства оборони, у серійне виробництво. Це рішення відкриває державні розробки для ринку та створює умови для дієвого приватно-публічного партнерства в оборонній сфері. Про це повідомило Міністерство оборони.

«Кожна перевірена технологія має працювати на користь наших воїнів. Цим рішенням ми впроваджуємо нову систему роботи з оборонними технологіями — відтепер ефективні розробки одразу переходять у виробництво і працюють на посилення обороноздатності України. Це дозволить збільшити обсяги виробництва, розширити номенклатуру озброєння та залучити потенціал наших партнерів з країн ЄС і НАТО», — наголосив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Суть постанови

Постанова запускає нову юридичну модель управління оборонними технологіями, розробленими у системі Міністерства оборони для їхнього впровадження у серійне виробництво.

Виробники отримують доступ і можливість виготовляти на основі цих державних технологій озброєння та військову техніку, що підтвердили ефективність у бойових умовах.

Технології залишаються у власності держави та застосовуються відповідно до затверджених процедур Міністерства оборони.

Виготовлена продукція постачатиметься до Збройних Сил через державні закупівлі, що забезпечує прозорість процесу та ефективне управління ресурсами.

Хто може долучитися

Експеримент відкритий для українських виробників, які відповідають одному з трьох критеріїв:

  • мають державні контракти у сфері оборони;
  • визначені критично важливими для забезпечення Збройних Сил;
  • внесені до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів.

До того ж Міноборони може надавати доступ до технологій у рамках міжнародної співпраці з оборонними відомствами країн-партнерів за умови, що вироблені товари будуть поставлені до України в якості військово-технічної допомоги.

Що змінюється

Рішення, що довели ефективність, можуть швидко масштабуватися кількома виробниками одночасно. Це дозволить:

  • збільшити обсяги виробництва та наситити фронт перевіреною технікою;
  • розширити номенклатуру озброєння за рахунок уже існуючих державних розробок;
  • зняти вузькі місця у виробничих потужностях окремих компаній;
  • залучити потенціал партнерів НАТО до вдосконалення технологій Міноборони через новий порядок експорту.

Безпека і контроль

Державна власність на технології зберігається. Доступ надається перевіреним виробникам за чіткими критеріями, із обов’язковими технічними, правовими та безпековими перевірками. Виробництво підлягає державному контролю якості, аудитам і контрактним умовам, що захищають національні інтереси.

Про технології, відкриті для виробництва, Міноборони інформуватиме самостійно, а також через Фонд розвитку інновацій і галузеві об’єднання виробників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НБУ оновив правила резервування: нові стимули для банків та контроль за «замороженими» коштами

Банки зобов’язані будуть зберігати кошти, заблоковані через санкції, на коррахунку в НБУ понад обов’язкові резерви, до моменту скасування санкцій або перерахування таких сум до бюджету.

Мінцифри повідомило про викриття СБУ і ОГП групи злочинців, які логінились у Дію через систему авторизації BankID

Викрито злочинців, які входили до мобільних застосунків українських банків і логінились у Дію через BankID – Мінцифри.

Впровадження випадкового розподілу справ між прокурорами та ухвалення KPI для органів прокуратури – що передбачає Стратегія розвитку прокуратури на 2025–2028 роки

У затвердженій Стратегії розвитку прокуратури на 2025-2028 роки, зокрема, йдеться про удосконалення законодавчої бази для забезпечення прозорого відбору керівного складу органів прокуратури.

У Києві 70 тисяч чоловіків перебувають в розшуку ТЦК, у Вінницькій області – 120 тисяч – Галина Янченко

Загалом в Україні 1,5 млн чоловіків не оновили військово-облікові дані і перебувають в розшуку – народний депутат Галина Янченко пояснила, навіщо Верховна Рада прийняла закон про бронювання «ухилянтів».

До заяви про усиновлення дитини не потрібно буде додавати медичний висновок про стан здоров’я заявника – Кабмін ініціював зміни до ЦПК

Відомостей про стан здоров’я будуть брати з електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова
  • Дмитро Михайленко
    Дмитро Михайленко
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду