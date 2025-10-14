Кабмин разрешил производителям использовать технологии Минобороны

Постановление правительства запускает новую юридическую модель управления оборонными технологиями, разработанными в системе Министерства обороны, для их внедрения в серийное производство.

Кабинет Министров запускает экспериментальный механизм передачи технологий, разработанных в системе Министерства обороны, в серийное производство. Это решение открывает государственные разработки для рынка и создает условия для эффективного государственно-частного партнерства в оборонной сфере. Об этом сообщило Министерство обороны.

«Каждая проверенная технология должна работать на пользу нашим воинам. Этим решением мы внедряем новую систему работы с оборонными технологиями — отныне эффективные разработки сразу переходят в производство и работают на усиление обороноспособности Украины. Это позволит увеличить объемы производства, расширить номенклатуру вооружения и привлечь потенциал наших партнеров из стран ЕС и НАТО», — подчеркнул министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Суть постановления

Постановление запускает новую юридическую модель управления оборонными технологиями, разработанными в системе Министерства обороны, для их внедрения в серийное производство.

Производители получают доступ и возможность изготавливать на основе этих государственных технологий вооружение и военную технику, эффективность которых подтверждена в боевых условиях.

Технологии остаются в собственности государства и применяются в соответствии с утвержденными процедурами Министерства обороны.

Изготовленная продукция будет поставляться Вооруженным Силам через государственные закупки, что обеспечивает прозрачность процесса и эффективное управление ресурсами.

Кто может присоединиться

Эксперимент открыт для украинских производителей, которые соответствуют одному из трех критериев:

имеют государственные контракты в сфере обороны;

признаны критически важными для обеспечения Вооруженных Сил;

внесены в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов.

Кроме того, Минобороны может предоставлять доступ к технологиям в рамках международного сотрудничества с оборонными ведомствами стран-партнеров при условии, что произведенные товары будут поставлены в Украину в качестве военно-технической помощи.

Что изменяется

Решения, доказавшие эффективность, могут быстро масштабироваться несколькими производителями одновременно. Это позволит:

увеличить объемы производства и насытить фронт проверенной техникой;

расширить номенклатуру вооружения за счет уже существующих государственных разработок;

устранить узкие места в производственных мощностях отдельных компаний;

привлечь потенциал партнеров НАТО к совершенствованию технологий Минобороны через новый порядок экспорта.

Безопасность и контроль

Государственная собственность на технологии сохраняется. Доступ предоставляется проверенным производителям по четким критериям, с обязательными техническими, правовыми и безопасностными проверками. Производство подлежит государственному контролю качества, аудитам и контрактным условиям, которые защищают национальные интересы.

О технологиях, открытых для производства, Минобороны будет информировать самостоятельно, а также через Фонд развития инноваций и отраслевые объединения производителей.

