Кабмин разрешил производителям использовать технологии Минобороны

Кабинет Министров запускает экспериментальный механизм передачи технологий, разработанных в системе Министерства обороны, в серийное производство. Это решение открывает государственные разработки для рынка и создает условия для эффективного государственно-частного партнерства в оборонной сфере. Об этом сообщило Министерство обороны.
«Каждая проверенная технология должна работать на пользу нашим воинам. Этим решением мы внедряем новую систему работы с оборонными технологиями — отныне эффективные разработки сразу переходят в производство и работают на усиление обороноспособности Украины. Это позволит увеличить объемы производства, расширить номенклатуру вооружения и привлечь потенциал наших партнеров из стран ЕС и НАТО», — подчеркнул министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Суть постановления
Постановление запускает новую юридическую модель управления оборонными технологиями, разработанными в системе Министерства обороны, для их внедрения в серийное производство.
Производители получают доступ и возможность изготавливать на основе этих государственных технологий вооружение и военную технику, эффективность которых подтверждена в боевых условиях.
Технологии остаются в собственности государства и применяются в соответствии с утвержденными процедурами Министерства обороны.
Изготовленная продукция будет поставляться Вооруженным Силам через государственные закупки, что обеспечивает прозрачность процесса и эффективное управление ресурсами.
Кто может присоединиться
Эксперимент открыт для украинских производителей, которые соответствуют одному из трех критериев:
Кроме того, Минобороны может предоставлять доступ к технологиям в рамках международного сотрудничества с оборонными ведомствами стран-партнеров при условии, что произведенные товары будут поставлены в Украину в качестве военно-технической помощи.
Что изменяется
Решения, доказавшие эффективность, могут быстро масштабироваться несколькими производителями одновременно. Это позволит:
Безопасность и контроль
Государственная собственность на технологии сохраняется. Доступ предоставляется проверенным производителям по четким критериям, с обязательными техническими, правовыми и безопасностными проверками. Производство подлежит государственному контролю качества, аудитам и контрактным условиям, которые защищают национальные интересы.
О технологиях, открытых для производства, Минобороны будет информировать самостоятельно, а также через Фонд развития инноваций и отраслевые объединения производителей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.