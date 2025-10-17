Практика судів
Оля Полякова подала заявку на Євробачення-2026 і просить переглянути правила конкурсу — що сталося

12:57, 17 жовтня 2025
Полякова заявила, що у разі відмови змінити правила готова звернутися до суду, щоб відстояти своє право на участь.
Оля Полякова подала заявку на Євробачення-2026 і просить переглянути правила конкурсу — що сталося
Українська співачка Оля Полякова оголосила про намір взяти участь у Національному відборі на «Євробачення-2026», однак заявила, що чинні правила конкурсу обмежують її право на участь. Артистка звернулася до Суспільного мовника з офіційним листом, у якому вимагає їх переглянути.

Про це Полякова повідомила у своєму Instagram, опублікувавши копію звернення до голови правління Суспільного Миколи Чернотицького.

«Хочу поділитися з вами важливим кроком. Цього року я подаю заявку на участь у нацвідборі на «Євробачення-2026». І саме тому офіційно звернулася до Суспільного з листом про необхідність оновити окремі правила відбору. Я щиро вірю в чесний, сучасний і європейський відбір. Але правила мають розвиватися разом із країною. Ми всі змінилися — і наша культура, і наше суспільство, і наші цінності», — написала співачка.

У листі Полякова просить змінити норми, які забороняють участь у Нацвідборі артистам, що виступали в Росії після 2014 року.

«Я — громадянка і платник податків України, і частина коштів, які я сплачую як підприємниця, формує саме той бюджет, з якого фінансується Суспільне. Тому вважаю, що правила, які можуть обмежувати громадянські права українських артистів брати участь у публічних конкурсах на своїй землі, потребують перегляду. Йдеться не лише про формальну норму, а про принцип справедливості», — зазначила вона.

Співачка також презентувала пісню Warrior, яку подала на Нацвідбір.

Полякова заявила, що у разі відмови змінити правила готова звернутися до суду, щоб відстояти своє право на участь.

Що кажуть у Суспільному

У Суспільному нагадали, що правила Нацвідбору опубліковані на офіційному сайті «Суспільне Євробачення». Згідно з пунктом 4.6, учасники мають гарантувати, що не виступали в Росії або на тимчасово окупованих територіях після 15 березня 2014 року, а також у Білорусі після 24 лютого 2022-го.

«Ймовірно, йдеться саме про це правило. Востаннє Полякова виступала в Росії 23 травня 2015 року, коли була ведучою премії RU.TV та вийшла на сцену в кокошнику із зображенням тризуба», — повідомили в Суспільному.

Крім того, правила забороняють участь артистів, які висловлювали підтримку дискримінації, насильству чи політичним режимам, що порушують права людини.

Прийом заявок на Нацвідбір триває до 27 жовтня 2025 року.

Євробачення шоу-бізнес

