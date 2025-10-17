Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Оля Полякова подала заявку на Евровидение-2026 и просит пересмотреть правила конкурса — что произошло

12:57, 17 октября 2025
Полякова заявила, что в случае отказа изменить правила готова обратиться в суд, чтобы отстоять свое право на участие.
Оля Полякова подала заявку на Евровидение-2026 и просит пересмотреть правила конкурса — что произошло
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинская певица Оля Полякова объявила о намерении принять участие в Национальном отборе на «Евровидение-2026», однако заявила, что действующие правила конкурса ограничивают ее право на участие. Артистка обратилась к Суспільному с официальным письмом, в котором требует их пересмотреть.

Об этом Полякова сообщила в своем Instagram, опубликовав копию обращения к председателю правления Суспільного Николая Чернотыцкого.

«Хочу поделиться с вами важным шагом. В этом году я подаю заявку на участие в нацотборе на «Евровидение-2026». И именно поэтому официально обратилась к Суспільному с письмом о необходимости обновить отдельные правила отбора. Я искренне верю в честный, современный и европейский отбор. Но правила должны развиваться вместе со страной. Мы все изменились — и наша культура, и наше общество, и наши ценности», — написала певица.

В письме Полякова просит изменить нормы, которые запрещают участие в Нацотборе артистам, выступавшим в России после 2014 года.

«Я — гражданка и налогоплательщица Украины, и часть средств, которые я плачу как предприниматель, формирует именно тот бюджет, из которого финансируется Общественное. Поэтому считаю, что правила, которые могут ограничивать гражданские права украинских артистов участвовать в публичных конкурсах на своей земле, нуждаются в пересмотре. Речь идет не только о формальной норме, а о принципе справедливости», — отметила она.

Певица также представила песню Warrior, которую подала на Нацотбор.

Полякова заявила, что в случае отказа изменить правила готова обратиться в суд, чтобы отстоять свое право на участие.

Что говорят в Суспільному

В Суспільному напомнили, что правила Нацотбора опубликованы на официальном сайте «Суспільне Євробачення». Согласно пункту 4.6, участники должны гарантировать, что не выступали в России или на временно оккупированных территориях после 15 марта 2014 года, а также в Беларуси после 24 февраля 2022-го.

«Вероятно, речь идет именно об этом правиле. В последний раз Полякова выступала в России 23 мая 2015 года, когда была ведущей премии RU.TV и вышла на сцену в кокошнике с изображением трезубца», — сообщили в Суспільному.

Кроме того, правила запрещают участие артистов, которые выражали поддержку дискриминации, насилию или политическим режимам, нарушающим права человека.

Прием заявок на Нацотбор продолжается до 27 октября 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Евровидение шоу-бизнес

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Электронные торги могут быть признаны недействительными, если на момент их проведения имущество не принадлежало должнику в исполнительном производстве – Верховный Суд

Верховный Суд согласился с выводами судов о признании электронных торгов недействительными и отмене решения о государственной регистрации прав и их обременений.

Адвокат в ВАКС по собственной инициативе привлек эксперта без определения суда – что решил Верховный Суд относительно допустимости получения доказательства

Прокурор указывал на безосновательное принятие судом апелляционной инстанции заключения эксперта в качестве допустимого доказательства, поскольку сторона защиты без определения суда по собственному ходатайству привлекла эксперта для проведения экспертизы, что привело к получению нового доказательства.

Состояние здоровья лица, совершившего преступление, должно быть установлено именно на момент судебного разбирательства – Верховный Суд

Апелляционный суд не учел, что экспертиза была проведена за 8 с половиной лет до вынесения определения, что не дает достаточных оснований для обоснованного вывода о необходимости применения в отношении лица принудительных мер медицинского характера.

Венецианская комиссия предоставила законодателям рекомендации по изменениям в дисциплинарной ответственности судей и проверке деклараций добропорядочности – перевод заключения

Венецианская комиссия предоставила народным депутатам конкретные советы, проанализировав три законопроекта, предусматривающие изменения в процедуры Высшего совета правосудия, ВККС относительно привлечения судей к дисциплинарной ответственности и проверки деклараций добропорядочности.

Отсутствие указания авторства непосредственно в произведении не опровергает презумпцию авторства – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что авторство лица не требует доказывания самим автором, а обязанность опровержения презумпции авторства возлагается на ответчика.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області