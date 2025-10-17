Оля Полякова подала заявку на Евровидение-2026 и просит пересмотреть правила конкурса — что произошло

Полякова заявила, что в случае отказа изменить правила готова обратиться в суд, чтобы отстоять свое право на участие.

Украинская певица Оля Полякова объявила о намерении принять участие в Национальном отборе на «Евровидение-2026», однако заявила, что действующие правила конкурса ограничивают ее право на участие. Артистка обратилась к Суспільному с официальным письмом, в котором требует их пересмотреть.

Об этом Полякова сообщила в своем Instagram, опубликовав копию обращения к председателю правления Суспільного Николая Чернотыцкого.

«Хочу поделиться с вами важным шагом. В этом году я подаю заявку на участие в нацотборе на «Евровидение-2026». И именно поэтому официально обратилась к Суспільному с письмом о необходимости обновить отдельные правила отбора. Я искренне верю в честный, современный и европейский отбор. Но правила должны развиваться вместе со страной. Мы все изменились — и наша культура, и наше общество, и наши ценности», — написала певица.

В письме Полякова просит изменить нормы, которые запрещают участие в Нацотборе артистам, выступавшим в России после 2014 года.

«Я — гражданка и налогоплательщица Украины, и часть средств, которые я плачу как предприниматель, формирует именно тот бюджет, из которого финансируется Общественное. Поэтому считаю, что правила, которые могут ограничивать гражданские права украинских артистов участвовать в публичных конкурсах на своей земле, нуждаются в пересмотре. Речь идет не только о формальной норме, а о принципе справедливости», — отметила она.

Певица также представила песню Warrior, которую подала на Нацотбор.

Полякова заявила, что в случае отказа изменить правила готова обратиться в суд, чтобы отстоять свое право на участие.

Что говорят в Суспільному

В Суспільному напомнили, что правила Нацотбора опубликованы на официальном сайте «Суспільне Євробачення». Согласно пункту 4.6, участники должны гарантировать, что не выступали в России или на временно оккупированных территориях после 15 марта 2014 года, а также в Беларуси после 24 февраля 2022-го.

«Вероятно, речь идет именно об этом правиле. В последний раз Полякова выступала в России 23 мая 2015 года, когда была ведущей премии RU.TV и вышла на сцену в кокошнике с изображением трезубца», — сообщили в Суспільному.

Кроме того, правила запрещают участие артистов, которые выражали поддержку дискриминации, насилию или политическим режимам, нарушающим права человека.

Прием заявок на Нацотбор продолжается до 27 октября 2025 года.

