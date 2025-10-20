Практика судів
Європейські лідери проситимуть Трампа дозволити Україні використовувати Tomahawk — Зеленський

10:39, 20 жовтня 2025
За словами Президента України Європа хоче, щоб Україна могла застосовувати Tomahawk по військових цілях РФ.
Фото: ОП
Фото: ОП
Президент України Володимир Зеленський заявив, що європейські лідери планують звернутися до президента США Дональда Трампа з проханням щодо використання Україною далекобійних ракет американського виробництва Tomahawk.

«Передусім, я хотів би сказати, що в європейських країнах також є Tomahawk. Питання ж не просто в Tomahawk як таких. Питання у використанні зброї. Бо можна мати ATACMS, але як ви можете їх використовувати? Питання не тільки в тому, яка у вас зброя, а як ви її можете використовувати», — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що ракети застосовуватимуться виключно по військових цілях і в координації з партнерами. «Ми розмовляли з європейськими лідерами одразу після зустрічі з президентом Трампом. Вони самі хочуть звертатися з проханням до нього», — додав Президент.

Зеленський також зазначив, що Україна постійно контактує з радниками з національної безпеки європейських країн, формуючи спільну позицію. За його словами, звернення до США з цього питання триватимуть у різних форматах.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Трамп не поступився Зеленському у питанні постачання ракет Tomahawk у Білому домі.

Кабмін заклав 60 млрд надходжень від реформи Держмитслужби до проекту бюджету-2026, але не пояснив, як саме реформа їм сприятиме – Рахункова палата

Уряд вважає, що реформа Держмитслужби, яка передбачає відбір її нового керівника за участі міжнародних експертів, призведе до 60 млрд грн додаткових надходжень в 2026 році – але Рахункова палата не побачила цьому об’єктивних пояснень.

Бюджетний комітет рекомендував подати законопроект про спецпенсії суддів та прокурорів, встановивши єдині підходи до виходу на пенсію

Як повідомила Роксолана Підласа, серед змін, які погодив бюджетний комітет – пропозиція до Кабміну подати законопроект про спеціальні пенсії, яким встановити єдині підходи щодо виходу на пенсію та здійснення індексації пенсій на загальних умовах.

Верховна Рада скасує закон про звернення громадян – що ухвалять натомість

Народні депутати розглянуть в цілому законопроект Кабміну, яким пропонується скасувати закон про звернення громадян і викласти порядок звернень до органів влади в іншій редакції – експерти попередили про ризики звуження прав.

Законопроект про бюджет на 2026 рік допускає управління державними видатками «у ручному режимі» – висновок бюджетного комітету

Бюджетний комітет у своєму висновку на проект бюджету-2026 зазначив, що ним допускається можливість управління державними видатками «у ручному режимі», без відповідного економічного обґрунтування напрямів та обсягів розподілу бюджетних коштів.

Держава буде бачити дані про місце проживання та рух коштів на рахунках громадян, які надають послуги чи продають речі через онлайн-платформи

Банки на запит Податкової служби будуть розкривати дані щодо операцій за рахунками підзвітних продавців, а цифрові платформи повинні будуть передавати дані про їх місце проживання.

