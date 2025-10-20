Європейські лідери проситимуть Трампа дозволити Україні використовувати Tomahawk — Зеленський

За словами Президента України Європа хоче, щоб Україна могла застосовувати Tomahawk по військових цілях РФ.

Фото: ОП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що європейські лідери планують звернутися до президента США Дональда Трампа з проханням щодо використання Україною далекобійних ракет американського виробництва Tomahawk.

«Передусім, я хотів би сказати, що в європейських країнах також є Tomahawk. Питання ж не просто в Tomahawk як таких. Питання у використанні зброї. Бо можна мати ATACMS, але як ви можете їх використовувати? Питання не тільки в тому, яка у вас зброя, а як ви її можете використовувати», — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що ракети застосовуватимуться виключно по військових цілях і в координації з партнерами. «Ми розмовляли з європейськими лідерами одразу після зустрічі з президентом Трампом. Вони самі хочуть звертатися з проханням до нього», — додав Президент.

Зеленський також зазначив, що Україна постійно контактує з радниками з національної безпеки європейських країн, формуючи спільну позицію. За його словами, звернення до США з цього питання триватимуть у різних форматах.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Трамп не поступився Зеленському у питанні постачання ракет Tomahawk у Білому домі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.