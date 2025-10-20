Европейские лидеры будут просить Трампа разрешить Украине использовать Tomahawk — Зеленский

По словам Президента Украины, Европа хочет, чтобы Украина могла применять Tomahawk в военных целях против РФ.

Фото: ОП

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры планируют обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой об использовании Украиной дальнобойных ракет американского производства Tomahawk.

«Прежде всего, я хотел бы сказать, что в европейских странах также есть Tomahawk. Вопрос же не просто в Tomahawk как таковых. Вопрос в использовании оружия. Потому что можно иметь ATACMS, но как вы можете их использовать? Вопрос не только в том, какое у вас оружие, а как вы его можете использовать», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что ракеты будут применяться исключительно в военных целях и в координации с партнерами. «Мы разговаривали с европейскими лидерами сразу после встречи с президентом Трампом. Они сами хотят обращаться с просьбой к нему», — добавил Президент.

Зеленский также отметил, что Украина постоянно контактирует с советниками по национальной безопасности европейских стран, формируя общую позицию. По его словам, обращения к США по этому вопросу будут продолжаться в различных форматах.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трамп не уступил Зеленскому в вопросе поставки ракет Tomahawk в Белом доме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.