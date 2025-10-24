На кордоні з Польщею можливі затори – на ПП «Устилуг» на місяць обмежать рух транспорту

З 27 жовтня перекриють «червоний коридор» на пункті пропуску «Устилуг».

Через ремонтно-будівельні роботи на митному посту «Устилуг» з української сторони буде ускладнено рух транспортних засобів і вантажів, які прибувають із польського пункту пропуску «Зосин». Також можливе накопичення автомобілів на польській стороні, повідомила Держмитслужба.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області повідомила, що «червоний коридор» на митному посту «Устилуг» буде повністю перекритий із 27 жовтня до 1 листопада 2025 року включно. Часткове перекриття триватиме з 3 до 8 листопада. Водіїв просять враховувати ці обставини під час планування поїздок.

