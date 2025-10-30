Практика судів
  1. В Україні

Замінили б багато чоловіків — депутат Здебський заявив, що мобілізація жінок постійно обговорюється в Раді

17:23, 30 жовтня 2025
Юрій Здебський заявив, що рішення про розширення залучення жінок до ЗСУ буде ухвалено оперативно, якщо виникне така потреба.
Питання мобілізації жінок обговорюється, проте у парламентському Комітеті з нацбезпеки, оборони та розвідки воно наразі не стоїть серед першочергових. Про це заявив депутат, член цього комітету Юрій Здебський, передає "Телеграф". 

Проте він зазначив, що жінки могли б замінити багато чоловіків і якщо виникне така потреба, то рішення буде ухвалено оперативно,.

"Ця тема постійно в полі зору депутатів. Але у нас зараз процедура (мобілізації жіноК) є — хто хоче воювати, піде. Наскільки я розумію атмосферу в комітеті, це питання не стоїть на порядку денному. Нехай жінки займаються тим, чим потрібно. Жінки замінили б багато чоловіків. Є спеціальності, де жінки могли б замінити хлопців. Ми відслідковуємо ситуацію і коли буде актуально, швидко прийматимемо рішення",  сказав Здебський. 

Він додав, що при необхідності парламент і уряд готові оперативно реагувати на зміни у ситуації та ухвалювати відповідні рішення щодо мобілізації та ротації персоналу.

Нагадаємо, ще в травні радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор'єва заявила, що підтримує ідею строкової служби для жінок, але вважає, що українське суспільство не готове до їхньої мобілізації.

А в червні активістка Марія Берлінська заявила, що жінки та 18-річні повинні готуватися до мобілізації. На думку волонтерки, до участі у захисті країни має бути готове все доросле населення, без винятків і привілеїв.

