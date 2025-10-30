Могли бы заменить многих мужчин — депутат Здебский заявил, что мобилизация женщин постоянно обсуждается в Раде

Юрий Здебский заявил, что решение о расширении вовлечения женщин в ВСУ будет принято оперативно, если возникнет такая необходимость.

Вопрос мобилизации женщин обсуждается, однако в парламентском Комитете по нацбезопасности, обороне и разведке он пока не стоит среди первоочередных. Об этом заявил депутат, член этого комитета Юрий Здебский, передает "Телеграф".

Однако он отметил, что женщины могли бы заменить многих мужчин и если возникнет такая потребность, то решение будет принято оперативно.

"Эта тема постоянно в поле зрения депутатов. Но у нас сейчас процедура (мобилизации женщин) есть — кто хочет воевать, уйдет. Насколько я понимаю атмосферу в комитете, этот вопрос не стоит в повестке дня. Пусть женщины занимаются тем, чем нужно. Женщины заменили бы много мужчин. Есть специальности, где женщины могли бы заменить ребят. Мы отслеживаем ситуацию и когда будет актуально, будем быстро принимать решение", - сказал Здебский.

Он добавил, что при необходимости парламент и правительство готовы оперативно реагировать на изменения в ситуации и принимать соответствующие решения по мобилизации и ротации персонала.

Напомним, еще в мае советник по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева заявила, что поддерживает идею срочной службы для женщин, но считает, что украинское общество не готово к их мобилизации.

А в июне активистка Мария Берлинская заявила, что женщины и 18-летние должны готовиться к мобилизации. По мнению волонтера, к участию в защите страны должно быть готово все взрослое население, без исключений и привилегий.

