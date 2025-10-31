Практика судів
  1. В Україні

Взимку можливі відключення світла до 8 годин на добу — енергетики назвали найбільш уразливі регіони

08:35, 31 жовтня 2025
Найвразливіші – великі міста: Дніпро, Харків, Суми, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Київ.
Взимку можливі відключення світла до 8 годин на добу — енергетики назвали найбільш уразливі регіони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Якщо обстріли енергетики триватимуть і зима буде холодною, відключення електроенергії сягатимуть 6–8 годин на добу, заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в коментарі «Труха.Україна».

За його словами, найбільш вразливі регіони: Дніпропетровська, Харківська, Сумська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Київська області. Під загрозою – Чернігівська та Одеська. У Києві ситуація також складна.

Попенко зауважує, що загалом зима буде важкою: температура в квартирах може опуститися до +12...14°С. Можливі відключення газу через пошкодження газотранспортної системи та сховищ.

Ексміністр палива та енергетики Іван Плачков наголосив на необхідності захисту об’єктів теплопостачання, особливо в Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі – через децентралізоване теплопостачання (мікрорайонні та міні-котельні).

«Основний такий фактор надійності проходження осінньо-зимового максимуму на сьогодні – це захист, це протиповітряна оборона об'єктів енергетичної інфраструктури. Якщо вони будуть захищені, та інфраструктура, той стан енергетичного комплексу, він забезпечить надійне постачання електроенергії, постачання газу», – зазначив Плачков.

Генеруючих потужностей достатньо – понад 18 ГВт (теплові та атомні електростанції). Підстанції не в довоєнному стані, але здатні забезпечити транспортування та розподіл електроенергії для економіки й громадян.

«Якщо по електроенергії відновили лінію електропередач, вони пустили об'єднані енергосистеми, по теплопостачанню у нас немає об'єднаної системи теплопостачання, навіть в таких містах, як Київ, дуже важко зробити такі різервальні алгоритми теплопостачання», – додав ексміністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ Дніпро Суми Харків Запоріжжя Херсон Миколаїв енергетика світло опалення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва