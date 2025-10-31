Взимку можливі відключення світла до 8 годин на добу — енергетики назвали найбільш уразливі регіони

Найвразливіші – великі міста: Дніпро, Харків, Суми, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Київ.

Якщо обстріли енергетики триватимуть і зима буде холодною, відключення електроенергії сягатимуть 6–8 годин на добу, заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в коментарі «Труха.Україна».

За його словами, найбільш вразливі регіони: Дніпропетровська, Харківська, Сумська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Київська області. Під загрозою – Чернігівська та Одеська. У Києві ситуація також складна.

Попенко зауважує, що загалом зима буде важкою: температура в квартирах може опуститися до +12...14°С. Можливі відключення газу через пошкодження газотранспортної системи та сховищ.

Ексміністр палива та енергетики Іван Плачков наголосив на необхідності захисту об’єктів теплопостачання, особливо в Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі – через децентралізоване теплопостачання (мікрорайонні та міні-котельні).

«Основний такий фактор надійності проходження осінньо-зимового максимуму на сьогодні – це захист, це протиповітряна оборона об'єктів енергетичної інфраструктури. Якщо вони будуть захищені, та інфраструктура, той стан енергетичного комплексу, він забезпечить надійне постачання електроенергії, постачання газу», – зазначив Плачков.

Генеруючих потужностей достатньо – понад 18 ГВт (теплові та атомні електростанції). Підстанції не в довоєнному стані, але здатні забезпечити транспортування та розподіл електроенергії для економіки й громадян.

«Якщо по електроенергії відновили лінію електропередач, вони пустили об'єднані енергосистеми, по теплопостачанню у нас немає об'єднаної системи теплопостачання, навіть в таких містах, як Київ, дуже важко зробити такі різервальні алгоритми теплопостачання», – додав ексміністр.

