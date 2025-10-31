Практика судов
Зимой возможны отключения света до 8 часов в сутки — энергетики назвали наиболее уязвимые регионы

08:35, 31 октября 2025
Наиболее уязвимы – крупные города: Днепр, Харьков, Сумы, Запорожье, Херсон, Николаев, Киев.
Зимой возможны отключения света до 8 часов в сутки — энергетики назвали наиболее уязвимые регионы
Если обстрелы энергетики продолжатся и зима будет холодной, отключения электроэнергии будут достигать 6–8 часов в сутки, заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии «Труха.Украина».

По его словам, наиболее уязвимые регионы: Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Киевская области. Под угрозой – Черниговская и Одесская. В Киеве ситуация также сложная.

Попенко отмечает, что в целом зима будет тяжелой: температура в квартирах может опуститься до +12...14°С. Возможны отключения газа из-за повреждения газотранспортной системы и хранилищ.

Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков подчеркнул необходимость защиты объектов теплоснабжения, особенно в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре – из-за децентрализованного теплоснабжения (микрорайонные и мини-котельные).

«Основной такой фактор надежности прохождения осенне-зимнего максимума на сегодня – это защита, это противовоздушная оборона объектов энергетической инфраструктуры. Если они будут защищены, то инфраструктура, то состояние энергетического комплекса, он обеспечит надежное снабжение электроэнергией, снабжение газом», – отметил Плачков.

Генерирующих мощностей достаточно – более 18 ГВт (тепловые и атомные электростанции). Подстанции не в довоенном состоянии, но способны обеспечить транспортировку и распределение электроэнергии для экономики и граждан.

«Если по электроэнергии восстановили линию электропередач, они пустили объединенные энергосистемы, по теплоснабжению у нас нет объединенной системы теплоснабжения, даже в таких городах, как Киев, очень трудно сделать такие резервные алгоритмы теплоснабжения», – добавил экс-министр.

