Зимой возможны отключения света до 8 часов в сутки — энергетики назвали наиболее уязвимые регионы

Наиболее уязвимы – крупные города: Днепр, Харьков, Сумы, Запорожье, Херсон, Николаев, Киев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если обстрелы энергетики продолжатся и зима будет холодной, отключения электроэнергии будут достигать 6–8 часов в сутки, заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии «Труха.Украина».

По его словам, наиболее уязвимые регионы: Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Киевская области. Под угрозой – Черниговская и Одесская. В Киеве ситуация также сложная.

Попенко отмечает, что в целом зима будет тяжелой: температура в квартирах может опуститься до +12...14°С. Возможны отключения газа из-за повреждения газотранспортной системы и хранилищ.

Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков подчеркнул необходимость защиты объектов теплоснабжения, особенно в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре – из-за децентрализованного теплоснабжения (микрорайонные и мини-котельные).

«Основной такой фактор надежности прохождения осенне-зимнего максимума на сегодня – это защита, это противовоздушная оборона объектов энергетической инфраструктуры. Если они будут защищены, то инфраструктура, то состояние энергетического комплекса, он обеспечит надежное снабжение электроэнергией, снабжение газом», – отметил Плачков.

Генерирующих мощностей достаточно – более 18 ГВт (тепловые и атомные электростанции). Подстанции не в довоенном состоянии, но способны обеспечить транспортировку и распределение электроэнергии для экономики и граждан.

«Если по электроэнергии восстановили линию электропередач, они пустили объединенные энергосистемы, по теплоснабжению у нас нет объединенной системы теплоснабжения, даже в таких городах, как Киев, очень трудно сделать такие резервные алгоритмы теплоснабжения», – добавил экс-министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.