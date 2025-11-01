Практика судів
  1. В Україні

Пішов із життя відомий меценат і очільник Світового Пласту Мирон Спольський

18:09, 1 листопада 2025
Підприємець і меценат пішов із життя у віці 73 роки.
Пішов із життя відомий меценат і очільник Світового Пласту Мирон Спольський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мирон Спольський, голова Світового Пласту, підприємець і меценат, помер 31 жовтня у віці 73 років. Про це повідомила скаутська організація Пласт.

Спольський народився 1952 року в Торонто, з 1959-го належав до Пласту, навчався в Йоркському університеті. З 1988-го проживав в Україні, де займався бізнесом: відкрив першу піцерію «Везувіо» на вул. Рейтарській у Києві та мережу ресторанів. Заснував фонди «Допоможіть допомогти дітям» та «Нове покоління».

«Відійшов на Вічну Ватру – Мирон Спольський, Голова Світового Пласту. Світла, мудра й віддана Пласту людина, яка своєю працею об’єднувала пластунів по всьому світу. Висловлюємо співчуття дружині, родині та світовій пластовій спільноті», – йдеться в повідомленні Пласту.

Третій президент України Віктор Ющенко написав: «Це величезна втрата для українського світу – і для Батьківщини, і для Діаспори. Життя Мирона Спольського стало доказом, що справжнє лідерство – це служіння Україні, нації, наймолодшим. Наш обов’язок – зберегти і примножити його спадок».

Причина смерті не розголошується.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео