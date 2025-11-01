Пішов із життя відомий меценат і очільник Світового Пласту Мирон Спольський

Підприємець і меценат пішов із життя у віці 73 роки.

Мирон Спольський, голова Світового Пласту, підприємець і меценат, помер 31 жовтня у віці 73 років. Про це повідомила скаутська організація Пласт.

Спольський народився 1952 року в Торонто, з 1959-го належав до Пласту, навчався в Йоркському університеті. З 1988-го проживав в Україні, де займався бізнесом: відкрив першу піцерію «Везувіо» на вул. Рейтарській у Києві та мережу ресторанів. Заснував фонди «Допоможіть допомогти дітям» та «Нове покоління».

«Відійшов на Вічну Ватру – Мирон Спольський, Голова Світового Пласту. Світла, мудра й віддана Пласту людина, яка своєю працею об’єднувала пластунів по всьому світу. Висловлюємо співчуття дружині, родині та світовій пластовій спільноті», – йдеться в повідомленні Пласту.

Третій президент України Віктор Ющенко написав: «Це величезна втрата для українського світу – і для Батьківщини, і для Діаспори. Життя Мирона Спольського стало доказом, що справжнє лідерство – це служіння Україні, нації, наймолодшим. Наш обов’язок – зберегти і примножити його спадок».

Причина смерті не розголошується.

