Ушел из жизни известный меценат и глава Всемирного Пласта Мирон Спольский

Предприниматель и меценат ушел из жизни в возрасте 73 лет.

Мирон Спольский, глава Всемирного Пласта, предприниматель и меценат, скончался 31 октября в возрасте 73 лет. Об этом сообщила скаутская организация Пласт.

Спольский родился в 1952 году в Торонто, с 1959 года принадлежал к Пласту, учился в Йоркском университете. С 1988 года проживал в Украине, где занимался бизнесом: открыл первую пиццерию «Везувио» на ул. Рейтарской в Киеве и сеть ресторанов. Основал фонды «Помогите помочь детям» и «Новое поколение».

«Ушел в Вечную Ватру – Мирон Спольский, председатель Всемирного Пласта. Светлый, мудрый и преданный Пласту человек, который своим трудом объединял пластунов по всему миру. Выражаем соболезнования жене, семье и мировому пластовому сообществу», – говорится в сообщении Пласта.

Третий президент Украины Виктор Ющенко написал: «Это огромная потеря для украинского мира – и для Родины, и для Диаспоры. Жизнь Мирона Спольского стала доказательством, что настоящее лидерство – это служение Украине, нации, самым молодым. Наш долг – сохранить и приумножить его наследие».

Причина смерти не разглашается.

