Чи можуть роботодавці преміювати працівників до свят під час воєнного стану — Держпраці пояснила

Премії дозволено виплачувати, якщо це передбачено колективним договором і роботодавець не призупинив відповідну норму.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, що премії працівникам до державних свят можуть виплачуватися навіть у період дії воєнного стану, якщо такі виплати передбачені колективним договором.

У відомстві зазначили, що умови запровадження та розміри премій визначаються у колективному договорі підприємства.

Водночас роботодавець має право тимчасово зупиняти дію окремих положень договору на час воєнного стану.

Якщо ж норма про преміювання до свят не була призупинена, чинне трудове законодавство не містить жодних заборон щодо виплати таких заохочень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.