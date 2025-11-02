Практика судів
  1. В Україні

Чи можуть роботодавці преміювати працівників до свят під час воєнного стану — Держпраці пояснила

07:38, 2 листопада 2025
Премії дозволено виплачувати, якщо це передбачено колективним договором і роботодавець не призупинив відповідну норму.
Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, що премії працівникам до державних свят можуть виплачуватися навіть у період дії воєнного стану, якщо такі виплати передбачені колективним договором.

У відомстві зазначили, що умови запровадження та розміри премій визначаються у колективному договорі підприємства.

Водночас роботодавець має право тимчасово зупиняти дію окремих положень договору на час воєнного стану.

Якщо ж норма про преміювання до свят не була призупинена, чинне трудове законодавство не містить жодних заборон щодо виплати таких заохочень.

