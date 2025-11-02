Могут ли работодатели премировать работников к праздникам во время военного положения — Гоструда объяснила

Премии разрешено выплачивать, если это предусмотрено коллективным договором и работодатель не приостановил соответствующую норму.

Восточное межрегиональное управление Госслужбы по труду разъяснило, что премии работникам к государственным праздникам могут выплачиваться даже в период действия военного положения, если такие выплаты предусмотрены коллективным договором.

В ведомстве отметили, что условия внедрения и размеры премий определяются в коллективном договоре предприятия.

В то же время работодатель имеет право временно приостанавливать действие отдельных положений договора на период военного положения.

Если же норма о премировании к праздникам не была приостановлена, действующее трудовое законодательство не содержит никаких запретов относительно выплаты таких поощрений.

