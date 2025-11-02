Практика судів
На Кіровоградщині в укритті на школярку впали двері з цвяхом — дівчинка отримала травми

07:57, 2 листопада 2025
Судитимуть керівництво ліцею через травмування школярки в укритті під час тривоги.
На Кіровоградщині в укритті на школярку впали двері з цвяхом — дівчинка отримала травми
У Кіровоградській області перед судом постануть керівниця та її заступниця одного з ліцеїв Олександрійського району, яких обвинувачують у неналежному виконанні обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, під час однієї з повітряних тривог учнів ліцею спустили до укриття, яке навчальний заклад отримав у тимчасове користування. Однак адміністрація не перевірила технічний стан приміщення та допустила перебування дітей у небезпечних умовах.

Як встановили правоохоронці, в укритті були демонтовані двері, які замість належного кріплення просто притулили до отвору. На них залишався металевий цвях, що створювало ризик травмування.

Під час тривоги одна зі школярок випадково зачепила ці двері — вони впали на неї. Дівчинка отримала поранення обличчя та ока.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, дитина отримала ушкодження середнього ступеня тяжкості, що спричинили тривалий розлад здоров’я.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 2 ст. 137 КК України — неналежне виконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, що спричинило тяжкі наслідки.

