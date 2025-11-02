В Кировоградской области в укрытии на школьницу упала дверь с гвоздем — девочка получила травмы

Будут судить руководство лицея из-за травмирования школьницы в укрытии во время тревоги.

В Кировоградской области перед судом предстанут руководительница и ее заместительница одного из лицеев Александрийского района, которых обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, во время одной из воздушных тревог учащихся лицея спустили в укрытие, которое учебное заведение получило во временное пользование. Однако администрация не проверила техническое состояние помещения и допустила пребывание детей в опасных условиях.

Как установили правоохранители, в укрытии были демонтированы двери, которые вместо надлежащего крепления просто прислонили к проему. На них оставался металлический гвоздь, что создавало риск травмирования.

Во время тревоги одна из школьниц случайно задела эти двери — они упали на нее. Девочка получила ранения лица и глаза.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ребенок получил повреждения средней степени тяжести, которые привели к длительному расстройству здоровья.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 137 УК Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, повлекшее тяжкие последствия.

