В Україні запрацював новий порядок оформлення відстрочок від мобілізації

19:03, 1 листопада 2025
Більшість заяв тепер подають через «Резерв+», а оформлення та продовження відстрочок відбувається автоматично або через ЦНАП без відвідування ТЦК.
В Україні 1 листопада набув чинності оновлений порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації, який спрощує процедуру. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

720 тисяч відстрочок продовжено автоматично

За словами Шмигаля, понад 720 тисяч відстрочок уже продовжено без жодних дій з боку громадян, адже всі необхідні дані були наявні у державних реєстрах.

Онлайн через «Резерв+» — швидко і без паперів

Більше 80% звернень подаються через застосунок Резерв+, без довідок і особистих візитів.

А ті, хто оформляє паперові документи, тепер звертаються не до ТЦК, а до ЦНАПів. Лише за перший день дії нового порядку ЦНАПи прийняли близько 4000 заяв.

«Якщо маєте можливість — оформлюйте відстрочку саме через Резерв+. Це швидше та зручніше», — наголосив міністр.

Цифровізація для ефективності війська

«Дякуємо обласним військовим адміністраціям, органам місцевого самоврядування та командам ЦНАПів за підтримку та оперативну організацію процесу на місцях.

Робимо процес прозорим, усуваємо людський фактор і ризики зловживань, розвантажуємо ТЦК для виконання головного завдання — забезпечення мобілізації.

Продовжуємо цифровізацію задля ефективності війська», — додав Шмигаль.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

