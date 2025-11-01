В Україні запрацював новий порядок оформлення відстрочок від мобілізації

Більшість заяв тепер подають через «Резерв+», а оформлення та продовження відстрочок відбувається автоматично або через ЦНАП без відвідування ТЦК.

В Україні 1 листопада набув чинності оновлений порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації, який спрощує процедуру. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

720 тисяч відстрочок продовжено автоматично

За словами Шмигаля, понад 720 тисяч відстрочок уже продовжено без жодних дій з боку громадян, адже всі необхідні дані були наявні у державних реєстрах.

Онлайн через «Резерв+» — швидко і без паперів

Більше 80% звернень подаються через застосунок Резерв+, без довідок і особистих візитів.

А ті, хто оформляє паперові документи, тепер звертаються не до ТЦК, а до ЦНАПів. Лише за перший день дії нового порядку ЦНАПи прийняли близько 4000 заяв.

«Якщо маєте можливість — оформлюйте відстрочку саме через Резерв+. Це швидше та зручніше», — наголосив міністр.

Цифровізація для ефективності війська

«Дякуємо обласним військовим адміністраціям, органам місцевого самоврядування та командам ЦНАПів за підтримку та оперативну організацію процесу на місцях.

Робимо процес прозорим, усуваємо людський фактор і ризики зловживань, розвантажуємо ТЦК для виконання головного завдання — забезпечення мобілізації.

Продовжуємо цифровізацію задля ефективності війська», — додав Шмигаль.

