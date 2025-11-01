В Украине заработал новый порядок оформления отсрочек от мобилизации

Большинство заявлений теперь подают через «Резерв+», а оформление и продление отсрочек происходит автоматически или через ЦНАП без посещения ТЦК.

В Украине 1 ноября вступил в силу обновленный порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации, который упрощает процедуру. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

720 тысяч отсрочек продлено автоматически

По словам Шмыгаля, более 720 тысяч отсрочек уже продлены без каких-либо действий со стороны граждан, поскольку все необходимые данные были в государственных реестрах.

Онлайн через «Резерв+» — быстро и без бумаг

Более 80% обращений подаются через приложение «Резерв+», без справок и личных визитов.

А те, кто оформляет бумажные документы, теперь обращаются не в ТЦК, а в ЦНАПы. Только за первый день действия нового порядка ЦНАПы приняли около 4000 заявлений.

«Если есть возможность — оформляйте отсрочку именно через “Резерв+”. Это быстрее и удобнее», — подчеркнул министр.

Цифровизация для эффективности армии

«Благодарим областные военные администрации, органы местного самоуправления и команды ЦНАПов за поддержку и оперативную организацию процесса на местах.

Делаем процесс прозрачным, устраняем человеческий фактор и риски злоупотреблений, разгружаем ТЦК для выполнения главной задачи — обеспечения мобилизации.

Продолжаем цифровизацию ради эффективности армии», — добавил Шмыгаль.

