В Украине заработал новый порядок оформления отсрочек от мобилизации

В Украине 1 ноября вступил в силу обновленный порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации, который упрощает процедуру. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
720 тысяч отсрочек продлено автоматически
По словам Шмыгаля, более 720 тысяч отсрочек уже продлены без каких-либо действий со стороны граждан, поскольку все необходимые данные были в государственных реестрах.
Онлайн через «Резерв+» — быстро и без бумаг
Более 80% обращений подаются через приложение «Резерв+», без справок и личных визитов.
А те, кто оформляет бумажные документы, теперь обращаются не в ТЦК, а в ЦНАПы. Только за первый день действия нового порядка ЦНАПы приняли около 4000 заявлений.
«Если есть возможность — оформляйте отсрочку именно через “Резерв+”. Это быстрее и удобнее», — подчеркнул министр.
Цифровизация для эффективности армии
«Благодарим областные военные администрации, органы местного самоуправления и команды ЦНАПов за поддержку и оперативную организацию процесса на местах.
Делаем процесс прозрачным, устраняем человеческий фактор и риски злоупотреблений, разгружаем ТЦК для выполнения главной задачи — обеспечения мобилизации.
Продолжаем цифровизацию ради эффективности армии», — добавил Шмыгаль.
