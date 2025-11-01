Практика судов
  1. В Украине

В Украине заработал новый порядок оформления отсрочек от мобилизации

19:03, 1 ноября 2025
Большинство заявлений теперь подают через «Резерв+», а оформление и продление отсрочек происходит автоматически или через ЦНАП без посещения ТЦК.
В Украине заработал новый порядок оформления отсрочек от мобилизации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине 1 ноября вступил в силу обновленный порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации, который упрощает процедуру. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

720 тысяч отсрочек продлено автоматически

По словам Шмыгаля, более 720 тысяч отсрочек уже продлены без каких-либо действий со стороны граждан, поскольку все необходимые данные были в государственных реестрах.

Онлайн через «Резерв+» — быстро и без бумаг

Более 80% обращений подаются через приложение «Резерв+», без справок и личных визитов.

А те, кто оформляет бумажные документы, теперь обращаются не в ТЦК, а в ЦНАПы. Только за первый день действия нового порядка ЦНАПы приняли около 4000 заявлений.

«Если есть возможность — оформляйте отсрочку именно через “Резерв+”. Это быстрее и удобнее», — подчеркнул министр.

Цифровизация для эффективности армии

«Благодарим областные военные администрации, органы местного самоуправления и команды ЦНАПов за поддержку и оперативную организацию процесса на местах.

Делаем процесс прозрачным, устраняем человеческий фактор и риски злоупотреблений, разгружаем ТЦК для выполнения главной задачи — обеспечения мобилизации.

Продолжаем цифровизацию ради эффективности армии», — добавил Шмыгаль.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оборона Денис Шмыгаль Минобороны мобилизация отсрочка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео