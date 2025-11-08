Раді рекоментують прийняти за основу законопроекти про публічно-приватне партнерство

Пропонується запровадити нові механізми публічно-приватного партнерства.

Комітет з питань економічного розвитку розглянув законопроекти про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення будівництва об'єктів на державних та комунальних землях на умовах публічно-приватного партнерства №14038 та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорого та ефективного розпорядження об'єктами державної та комунальної власності для цілей інвестиційної діяльності №14039.

"Ці законопроекти передбачають прозорі механізми публічно-приватного партнерства та справедливий розподіл земельних ресурсів", – зазначив автор законопроектів заступник Голови Комітету Олексій Мовчан.

Крім того, очікується, що впровадження міжнародних стандартів оцінки нерухомості дозволить знизити корупційні ризики та створити чесний і конкурентний ринок.

За наслідками обговорення народні депутати України – члени комітету ухвалили рішення рекомендувати включити зазначені законопроекти до порядку денного сесії Верховній Раді України.

Також Комітет рекомендують за результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроекти за основу із подальшим доопрацюванням.

