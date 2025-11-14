У Києві усунули локальні аварійні відключення світла після атаки, але є проблеми з опаленням

Перебої з подачею тепла спостерігаються у Деснянському та частині Подільського районів.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за інформацією енергетиків у столиці наразі застосовуються планові графіки відключень електропостачання. Усі локальні аварійні відключення, які виникли внаслідок ворожої атаки, вже ліквідовано.

Проблеми з опаленням у двох районах

Перебої з подачею тепла спостерігаються у Деснянському та частині Подільського районів. Комунальні служби працюють над відновленням стабільного теплопостачання.

Водопостачання стабільне

За словами мера, перебоїв із водопостачанням у Києві не зафіксовано.

