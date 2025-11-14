В Киеве устранили локальные аварийные отключения света после атаки, но есть проблемы с отоплением
09:01, 14 ноября 2025
Перебои с подачей тепла наблюдаются в Деснянском и части Подольского районов.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по информации энергетиков в столице сейчас применяются плановые графики отключений электроснабжения. Все локальные аварийные отключения, возникшие в результате вражеской атаки, уже ликвидированы.
Проблемы с отоплением в двух районах
Перебои с подачей тепла наблюдаются в Деснянском и части Подольского районов. Коммунальные службы работают над восстановлением стабильного теплоснабжения.
Водоснабжение стабильное
По словам мэра, перебоев с водоснабжением в Киеве не зафиксировано.
