АМКУ змусив «Філіп Морріс» змінити формулювання про властивості IQOS

Після перевірки АМКУ «Філіп Морріс» скоригував інформацію про ризики IQOS.

Антимонопольний комітет України повідомив про виконання ТОВ «Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн» рекомендацій щодо припинення поширення неточної інформації про властивості продуктів IQOS. Рекомендації були надані того року після аналізу тверджень компанії про значне зниження рівнів шкідливих речовин та менший ризик для здоров’я порівняно зі звичайними сигаретами.

Що саме викликало зауваження АМКУ

АМКУ встановив, що твердження Товариства про зниження рівнів певних речовин в IQOS порівняно з сигаретами на 95% є неточними, оскільки незрозуміло, які саме хімічні речовини і в якій кількості порівнювалися при розрахунках їх зниження на 95%. Відповідно, було незрозуміло, чи йдеться про всі такі речовини IQOS та сигарет, більшу їх кількість або лише окремі з них.

Аналогічно, інформація про «менший ризик для здоров’я» не містила посилань на дослідження і не враховувала відсутність довгострокових епідеміологічних даних щодо впливу IQOS.

Як компанія виконала рекомендації

«Філіп Морріс» погодився з висновками Комітету та повністю виконав рекомендації. Зокрема, компанія:

уточнила, що йдеться про зниження рівнів 9 шкідливих хімічних речовин, рекомендованих ВООЗ для контролю у сигаретному димі;

роз’яснила, що твердження про менший ризик ґрунтуються на результатах 10 клінічних та 18 неклінічних досліджень тривалістю до 2 років;

додала інформацію, що довгострокові епідеміологічні дослідження впливу IQOS ще тривають, а їх результати наразі відсутні.

Оновлена інформація поширюється тільки на офіційних вебресурсах компанії та в інтернет-магазинах. У бренд-рітейлі й інших каналах дистрибуції попередні твердження більше не використовуються.

