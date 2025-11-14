АМКУ заставил «Филипп Моррис» изменить формулировку о свойствах IQOS

После проверки АМКУ «Филипп Моррис» скорректировал информацию о рисках IQOS.

Антимонопольный комитет Украины сообщил о выполнении ООО «Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн» рекомендаций относительно прекращения распространения неточной информации о свойствах продуктов IQOS. Рекомендации были предоставлены в прошлом году после анализа утверждений компании о значительном снижении уровней вредных веществ и меньшем риске для здоровья по сравнению с обычными сигаретами.

Что именно вызвало замечания АМКУ

АМКУ установил, что утверждение Общества о снижении уровней определенных веществ в IQOS по сравнению с сигаретами на 95% является неточным, поскольку непонятно, какие именно химические вещества и в каком количестве сравнивались при расчетах этого показателя. Соответственно, было неясно, идет ли речь обо всех таких веществах в IQOS и сигаретах, большей их части или только отдельных компонентах.

Аналогично, информация о «меньшем риске для здоровья» не содержала ссылок на исследования и не учитывала отсутствие долгосрочных эпидемиологических данных о влиянии IQOS.

Как компания выполнила рекомендации

«Филип Моррис» согласился с выводами Комитета и полностью выполнил рекомендации. В частности, компания:

уточнила, что речь идет о снижении уровней 9 вредных химических веществ, рекомендованных ВОЗ для контроля в сигаретном дыме;

разъяснила, что утверждения о меньшем риске основаны на результатах 10 клинических и 18 неклинических исследований продолжительностью до 2 лет;

добавила информацию о том, что долгосрочные эпидемиологические исследования влияния IQOS еще продолжаются, и их результаты пока отсутствуют.

Обновленная информация распространяется только на официальных веб-ресурсах компании и в интернет-магазинах. В бренд-ритейле и других каналах дистрибуции прежние утверждения больше не используются.

