У Рівному міжнародний автобус уночі забув 17-річну пасажирку на заправці

10:54, 12 грудня 2025
Дівчина повідомила, що її випадково залишив на автозаправці водій автобуса міжнародного сполучення.
Уночі до служби 102 звернулася дівчина, яку водій міжнародного автобуса випадково залишив на автозаправці. У салоні транспортного засобу залишилися її особисті речі та документи, а сам автобус уже прямував у бік Рівного.

Патрульні виїхали на місце, забрали 17-річну громадянку та вирушили слідом за автобусом. Завдяки взаємодії екіпажів транспортний засіб все ж вдалося знайти на автовокзалі Рівного. Дівчина підтвердила, що це саме той автобус, у якому вона їхала.

Під час розмови водій пояснив, що не помітив відсутності пасажирки. Патрульні провели з ним профілактичну бесіду та наголосили на важливості уважного ставлення до пасажирів і відповідальності під час перевезень.

